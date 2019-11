Napoli, addio al pizzaiolo storico Vincenzo Capasso: aveva 90 anni

Vincenzo Capasso era il patron della omonima pizzeria napoletana, è morto a 90 anni. A dare il triste annuncio la pagina Facebook della pizzeria Capasso: “Stamane Napoli perde un pezzo della sua città, il Decano Don Vincenzo Capasso si è serenamente spento tra l’affetto dei suoi cari.” Capasso lo scorso maggio aveva spento le candeline del 90esimo compleanno nello storico locale, dove per l’occasione venivano regalate pizze gratis. Altissima l’affluenza in quella occasione di residenti e commercianti.

Il nostro pensiero va alla famiglia Capasso, che ha perso pilastro importantissimo, e non possiamo far altro che stringerci calorosamente in cordoglio attorno ai cari di Vincenzo.

Questa mattina sono stati celebrati i funerali in ricordo di Vincenzo, grande maestro di una tradizione culinaria intramontabile.