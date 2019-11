Napoli. Acqua, ghiaccio e fango ed è caos viabilità nella zona ospedaliera L’ultima grandinata non ha risparmiato una delle strade più frequentate del quartiere che mette in collegamento l’area del Policlinico con quella dell’ospedale Monaldi. Problemi anche al Cardarelli: la corsia di accesso si è allagata con le ambulanze che hanno avuto difficoltà a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso.

Auto, scooter ed ambulanze procedono con grande difficoltà per evitare tamponamento a causa del fondo scivoloso. Ma non è tutto. Anche su via Soffritto la situazione è al limite. Il forte acquazzone ha generato fiumi di fango che dalla collina, tendono ad incanalarsi lungo il versante che conduce al quartiere di Pianura.