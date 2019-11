NA 8/11/19 presso la libreria del cinema e del teatro è stato presentato il libro Anduvina ‘Nduvinello di Luciano Galassi.

Cronaca di un evento.

Venerdì 8 novembre u.s. presso la libreria del cinema e del teatro in via del Parco Margherita 35, Napoli, è stato presentato il libro “Anduvina ‘Nduvinella di Luciano Galassi.

Nonostante il tempo uggioso la sala era gremita di ospiti.

Con l’autore di fronte agli ospiti, dalla sinistra Diana Colella, Paolo Laudisio, Fiorella Franchini, Luciano Galassi e Giovanni Musella, editore Kairos.

Apertura e saluto della giornalista Fiorella Franchini.

Hanno discusso dell’opera Luciano Galassi, Paolo Laudisio, la giornalista Fiorella Franchini che ha avuto funzioni di moderatrice e l’editore Giovanni Musulla. La presentazione è stata intervallata da letture dal libro di Diana Colella.

Il pubblico ha applaudito ad ogni passaggio.

Il libro non l’ho ancora letto e desidero ringraziare l’autore scrittore Luciano Galassi che me ne ha donato una copia.

L’opera, edizione Kairos, tratta una selezione di indovinelli napoletani ed è composta di 263 pagine compreso indice, si presenta in una semplice ed efficace veste tipografica, è dedicata alla memoria di Mario Pagano. Il progetto grafico e la copertina sono di Emanuele Musella.

A conclusione, dopo il ringraziamento di Fiorella Franchini, un buffet è stato offerto agli ospiti che, data l’ora tarda, è risultato particolarmente gradito.

All’uscita dal locale, ci ha accolto un violento temporale che, inzuppati d’acqua, ci ha accompagnato sino alle nostre residenze.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews