NA 10/11/19 presso teatro Nostra Signora del Sacro Cuore presentato lo spettacolo “4 salti fra musica e prosa”

Cronaca di un evento

Domenica 10 Novembre u.s. nel teatro Nostra Signora del Sacro Cuore in via Scala al Vomero, Elena Sansone ha presentato lo spettacolo “4 salti fra musica a prosa”.

Nonostante il tempo uggioso la sala era gremita di pubblico.

Elena Sansone attrice poliedrica consumata di palcoscenico, ha cantato diverse canzoni, da quelle napoletane a quelle da operette. Ha recitato inoltre alcuni sketch e recitato dei frammenti di prosa, da ‘O miercurì da Madonna o Carmene a Filumena Marturano con Renato De Paola.

Il pubblico ha applaudito ogni numero.

Rita Tripoli ha recitato una poesia di Eduardo De Filippo.

Lo spettacolo si è svolto tutto sulle spalle della Sansone perché il tenore Massimo Macrì era assente per influenza. Infatti l’incontro è terminato prima del previsto per un minore numero di interventi in scaletta.

Prima che si chiudeva il sipario il pubblico ha chiesto ad Elena di cantare ancora una canzone lungamente applaudita dalla platea.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews