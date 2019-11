Msc Crociere allarga la flotta con “Grandiosa” ed “Europa”, la prima nave con alimentazione a gas naturale liquefatto

La MSC Crociere allarga la flotta e ieri ha preso in consegna la MSC Grandiosa da Chantiers de l’Atlantique, società tra i leader mondiali nella costruzione navale, una delle navi più avanzate dal punto di vista ambientale. Alla cerimonia di consegna della nuova ammiraglia era presente il presidente del gruppo MSC Gianluigi Aponte. Un altro importante evento nella giornata di ieri è stato il tradizionale taglio della lamiera e l’annuncio del nome della prima nave della classe World Class, la MSC Europa, la prima di cinque navi da crociera alimentate a GNL (gas naturale liquefatto) e la prima nave a GNL ad essere costruita in Francia. I due eventi testimoniano il grande impegno della MSC Crociere per la tutela ambientale. La MSC Grandiosa è equipaggiata con tecnologie d’avanguardia e orientate a ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni ambientali complessive sia in mare che a terra. Oltre a un sistema di pulizia ibrida dei gas di scarico a circuito chiuso (EGCS) che riduce le emissioni di zolfo delle navi del 97%, MSC Grandiosa sarà anche la prima nave di MSC Crociere a disporre di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) che aiuta a ridurre l’ossido di azoto dell’80%. Tutte le altre navi MSC Crociere attualmente in costruzione presenteranno la tecnologia SCR, inclusa la nave gemella di MSC Grandiosa, MSC Virtuosa, che entrerà in servizio nell’ottobre 2020, nonché MSC Seashore, attualmente in costruzione in un altro cantiere navale. Questa tecnologia di controllo attivo delle emissioni filtra l’ossido di azoto prodotto dal motore attraverso un catalizzatore – un dispositivo ad alta densità realizzato con metalli nobili – convertendolo in azoto innocuo e acqua. MSC Grandiosa è la prima delle tre navi della classe Meraviglia-Plus che entrerà a far parte della flotta di MSC Crociere, cui seguiranno MSC Virtuosa nel 2020 e MSC Europa classe World Class alimentata a GNL nel 2022. MSC Grandiosa è la quinta nuova nave di MSC Crociere a entrare in servizio negli ultimi 30 mesi e rientra nel piano industriale della compagnia che prevede la costruzione di un totale di 13 navi da crociera altamente innovative e rispettose dell’ambiente tra il 2017 e il 2027, oltre ad altre quattro navi del nuovo brand per crociere di lusso della compagnia.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Cruises, ha dichiarato: “MSC Crociere ha assunto fin dall’inizio un forte impegno per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale sia in mare che a terra grazie all’utilizzo di soluzioni innovative e ad efficaci tecnologie di cui sono dotate le nostre navi. Con ogni nuova nave miglioriamo sempre più le prestazioni ambientali, e l’obiettivo finale è quello di avere una flotta ad impatto zero. Con MSC Grandiosa compiremo un altro passo in avanti in questo importante percorso. L’evento di oggi è ancora più significativo perché coincide con l’inizio della costruzione della prima delle cinque navi a propulsione a GNL, che aumenterà ulteriormente i nostri standard di sostenibilità grazie anche all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Il nostro percorso di sostenibilità e di attenzione verso le comunità portuali in cui operiamo non si ferma qui. Ogni nuova nave travalica i confini dell’innovazione in termini di tecnologia ambientale. In futuro concentreremo i nostri investimenti in ricerca e sviluppo per accelerare l’incremento di soluzioni di ultima generazione: dai carburanti alternativi, all’alimentazione da terra, fino all’utilizzo di celle a combustibile (fuel cell) e oltre. Il tutto, mentre è in corso la riqualificazione e l’aggiornamento della nostra flotta esistente – una delle più moderne – con le ultime tecnologie disponibili realizzate per migliorare le prestazioni ambientali di tutte le nostre navi”.

Laurent Castaing, General Manager di Chantiers de l’Atlantique, ha così commentato: “La consegna di MSC Grandiosa e l’inizio ufficiale della costruzione della prima nave della World Class sono due pietre miliari nella storia della nostra partnership con MSC Crociere. In Chantiers de l’Atlantique, siamo felici e orgogliosi di fornire ai nostri clienti privilegiati soluzioni all’avanguardia che riducono significativamente l’impatto ambientale delle navi. MSC Crociere può quindi beneficiare del risultato dei programmi di ricerca e sviluppo che abbiamo portato avanti negli ultimi dieci anni sui sistemi di risparmio energetico e tecnologie ecocompatibili”.