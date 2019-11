Moto GP, vince Marquez ma soprattutto l’addio di Lorenzo.

A Valencia, dopo un avvio di gara incerto che avrebbe potuto ostacolarlo, vince ancora una volta Marquez, imponendo la sua supremazia già dall’ottavo giro, dopo aver superato Quartararo partito dalla pole. Marquez ha regalato anche il titolo a squadre alla Honda con il contributo di Lorenzo che saluta il suo ultimo GP tra gli applausi e la commozione dei suoi connazionali spagnoli. Sfiorata la tragedia in seguito al doppio incidente occorso a Zarco che poteva costargli la vita. Il motociclista francese, infatti, cade alla curva 6 e, dopo essersi rialzato, si allontana lentamente dalla pista; alle sue spalle, però, scivola anche Leuconia la cui moto finisce per falciarlo. Per fortuna Zarco se riporta solo una distorsione alla caviglia sinistra.