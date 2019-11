E’ morto Ortolani il geologo-ambientalista vicino alla gente Ma sono tanti i casi in cui la malattia viene resa pubblica, per condividere la propria battaglia personale. Lo hanno fatto la giornalista de Le Iene, Nadia Toffa, morta di recente, oppure l’allenatore del Bologna calcio Sinisa Mihajilovic colpito da una leucemia che lo ha costretto ad abbandonare temporaneamente il rettangolo di gioco. Nel campo politico, ha voluto socializzare le sue cure l’ex senatrice e presidente Pd Graziella Pagano. Ieri, sul suo profilo Facebook, ha fatto altrettanto il senatore del Movimento Cinquestelle Franco Ortolani. Geologo, una vita passata tra l’insegnamento alla Federico II e la lotta con i comitati contro discariche e roghi tossici. Per un certo periodo, durante la gestione Perrotta, fu anche assessore al comune di Marano, quando fu realizzata la discarica di Chiaiano. Sempre disponibile Ortolani ha parlato più volte della Costiera amalfitana, intervistato da Positanonews su Positano e Amalfi, ha sempre puntato il dito contro la manutenzione del territorio e sulla necessità di prevenzione.