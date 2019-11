Monza , al ristorante “ Alle Arcate ” a gestione Minorese, ospiti Gabriele Salvatores e Alessandro Preziosi

Monza (Mi) , al Ristorante “Alle Arcate” , gestito dai minoresi Marco Fortezza ,con sua moglie Emma Mansi , il famoso regista , Gabriele Salvatores e l’attore Alessandro Preziosi ,, oltre i prelibati piatti di pesce, hanno gustato e apprezzato n’dunderi minoresi , provola affumicata di tramonti cotta nelle foglie di limone,e per concludere melanzane al cioccolato e cicirinella di Carlo Mansi , (noto liquorificio di Minori).

Tutto accuratamente preparato da Tonino Fortezza , con gli chef Alfonso Liguori e Foti Elia .

Salvatores già vincitore del premio Oscar per “Mediterraneo”, era a Monza per la proiezione del suo ultimo film “Tutto il mio folle amore”.

Presentato con successo all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in Selezione Ufficiale – Fuori Concorso . Importante il cast che vede, tra gli altri, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Claudio Santamaria .

Alessandro Preziosi ,era invece al teatro Manzoni e dava in scena “VINCENT VAN GOGH – L’odore assordante del bianco “.

Salvatores e Preziosi ,visibilmente soddisfatti, prima di lasciare il locale, hanno posato volentieri con lo staff del ristorante ,complimentandosi con tutti.