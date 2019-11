Monte Faito, solo un accordo può portare lo sviluppo della montagna

“È ormai l’unica soluzione possibile – ci racconta Pino De Vivo, residente – per arrivare a dei risultati per lo sviluppo, ma sopratutto per il controllo della montagna del Faito.



Solo un accordo programmato tra residenti e operatori può definitivamente risolvere la questione sicurezza, controllo, programmazione e futuro di questa montagna.



Anni di lotta per avere il controllo del Faito da parte del Comune di Vico. Ma se anche fosse affidato al Comune di Vico con quali soldi verrebbe amministrato?



In tutti questi anni sembra tutto affidato ai volontari. Cade un albero e arrivano i volontari.

C’è da pulire e arrivano i volontari. C’è da portare un po’ di sviluppo e arrivano le Onlus e i volontari. Allora visto che da una parte i proprietari e dall’altra le istituzioni non arrivano ad una soluzione che ripristini benessere, salvaguardia, sicurezza e sviluppo di questo luogo, polmone vitale per tutti noi, affidiamolo ai residenti e operatori capaci. L’era del lamentarsi è giunta al termine. Vita nuova – conclude – il Faito risorga”.