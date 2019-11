“Monte Faito, ancora non rimossi gli alberi a bordo strada e nemmeno quelli in alto sul costone – ci racconta Pino De Vivo, residente. Al Sindaco i vigili del fuoco di napoli il 14.11.2019 all’arrivo sulla ex statale che porta al Faito e con la presenza dei Vigili di Vico, hanno redatto un Fono dove si dice: in attesa di verifiche menzionate, occorre inibire il traffico, a scopo cautelativo la strada.



Le verifiche dall’incendio 2017 sembra che il comune, a scopo cautelativo, non abbia ritenuto di farle, come se non sapesse già come sarebbe andata a finire. Occorrono verifiche per rimuovere alberi a terra?



Il Sindaco ci ricorda che il Comune è l’unico Ente che si occupa del Faito e affronta questa come altre emergenze, anche con le poche risorse che hanno. Solo il Comune è vicino alla gente vicino al Faito. Caro Sindaco, adesso ne avete le facoltà – conclude – non sprecatela e soprattutto non ve la fate ingarbugliare”.