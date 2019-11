Mondiali 2022: siglato accordo, MSC in Qatar!

Il prossimo mondiale di calcio, che si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, apporterà una novità firmata MSC CROCIERE. La compagnia di navigazione, infatti, ha siglato l’accordo con il comitato organizzatore, secondo il quale lo stato del Qatar noleggerà la MSC Poesia, ammiraglia già rodata da tempo e la MSC Europa, attualmente in costruzione, che sarà pronta proprio in occasione dell’evento sportivo! Le due navi saranno ormeggiate nel posto di Doha e, mettendo a disposizione le 4000 cabine totali, diventeranno per quel periodo, alloggi per i supporters di tutto il mondo che andranno a tifare la propria nazionale! La soddisfazione espressa nelle parole di Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises che ha così dichiarato: “Siamo lieti che il Qatar abbia scelto le nostre navi per i turisti che visiteranno il paese durante la prossima Coppa del Mondo, arricchendo ulteriormente la loro esperienza nel Paese ed usufruendo dei servizi che solo MSC Crociere sa offrire.”