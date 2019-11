Minori. OtiumSpa Costa d’Amalfi, selezione del personale

Per ampliamento Team, Otiumspa Costa d’Amalfi, avvia una selezione del personale per le seguenti figure professionali:

1. Massaggiatrice/Massaggiatore

2. Receptionist

3. Operatore SPA

Ai candidati sono richiesti esperienza nella posizione richiesta. la pronuncia della lingua inglese in maniera fluente costituirà titolo preferenziale come la residenza in Costiera Amalfitana.

Si richiede inoltre il rispetto degli standard qualitativi Otiumspa, come anche puntualità, cura dell’aspetto, versatilità, doti relazionali, forte motivazione.

In caso di assunzione è previsto un periodo di tirocinio per acquisire la metodologia e lo standard qualitativo OtiumSpa.

Si offre contratto in linea con le competenze.

Per partecipare alla selezione, inviare

Curriculum vitae con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via email a:

info@otiumspa-costadamalfi.it

Il luogo di lavoro sarà MINORI , Costiera Amalfitana