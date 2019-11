Minori si prepara al 5 novembre, giorno in cui si festeggia Santa Trofimena. Secondo la tradizione popolare la Santa arrivò dal mare

Minori. Il prossimo 5 novembre si festeggia Santa Trofimena. Secondo la tradizione popolare la Santa subì il martirio quando aveva appena 12 o 13 anni, forse ad opera dello stesso padre, poiché aveva osato rifiutare di contrarre matrimonio con un pagano. Il suo corpo allora venne chiuso in un’urna e gettato in mare e le correnti lo spinsero proprio fino alla spiaggia di Minori. Introno al 64° l’urna venne ritrovata da una lavandaia e fatta trasportare con una pariglia di giovenche bianche (che sono poi divenute il simbolo di Santa Trofimena) fino al punto dove attualmente sorge la Basilica. La Santa secondo alcuni fonti sarebbe originaria della frazione di Tindari, ma la tradizione di Minori la colloca come originaria di Patti. I festeggiamenti in onore di Santa Trofimena hanno avuto inizio il 26 ottobre con la Noveva di Preparazione che condurrà al giorno solenne del 5 novembre.