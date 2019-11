Minori. Scout: 50 anni di associazionismo

M I N O R I. 50 ANNI DI ASSOCIAZIONISMO.

Il Gruppo Scout di Minori oggi ha ospitato nella Città del Gusto un campo itinerante formato da Scout provenienti da varie Regioni Italiane che iniziano la loro esperienza in Costa D’Amalfi a Minori per proseguire domani con Amalfi e poi Agerola. Siamo fieri di avere nella nostra comunità da 50 anni un Gruppo Scout che oltre formare i nostri giovani sente l’esigenza di creare rete per allargare le conoscenze e crescere insieme. Complimenti.

L’Amministrazione Comunale