Minori, Costiera amalfitana . L’ Amministrazione Comunale interpretando i sentimenti dell’intera comunità di Minori ringrazia l’Associazione A. P. MILLENIUM AMALFI e i suoi volontari e gli operatori della Società Miramare e il Comando dei Vigili Urbani per la grande collaborazione dimostrata nei numerosi interventi effettuati tra ieri ed oggi per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro sul pontile e lungo tutto il fronte mare di Minori danneggiato dalla mareggiata avvenuta ieri. I lavori di pulizia continueranno nei prossimi giorni. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Minori ha già effettuato un primo sopralluogo per considerare i danni al pontile di attracco provocati dal mare e nei prossimi giorni si prenderà contatto con gli uffici della Regione Campania per un sollecito ripristino. Il mercato settimanale previsto per domani Giovedì 14 Novembre è stato sospeso con Ordinanza Sindacale. Si raccomanda prudenza e senso di responsabilità da parte dell’intera collettività per evitare ulteriori problematiche di sicurezza . L’ Amministrazione Comunale