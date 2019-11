Minori. Reale: “Una rinnovata intesa tra il pubblico ed il privato segnerà la strada del successo per una Minori “Vivace” 365 giorni l’anno”

Il Sindaco Reale, in un post su facebook, ha così sintetizzato l’incontro con gli imprenditori del settore:

Oggi c’è stata una proficua riunione con gli operatori economici di Minori. Abbiamo affrontato diversi temi ed ipotizzato soluzioni per risolvere alcuni piccoli problemi. Il tutto per un paese che ha voglia di andare “Oltre”. Sono soddisfatto della numerosa affluenza, ma soprattutto della voglia di crescita che si percepisce. Una rinnovata intesa tra il pubblico ed il privato segnerà la strada del successo per una Minori “Vivace” 365 giorni l’anno.

Auspico in un coinvolgimento ancor maggiore perché sono convinto che Minori abbia tutte le caratteristiche per posizionarsi ai vertici del comprensorio amalfitano, ruolo che spesso gia’ ci attribuiscono visitatori, stampa ed operatori turistici.

Andrea Reale Sindaco della Città del Gusto