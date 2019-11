Minori. Reale: “Borracce in tritan anche in tutte le scuole di Minori. Stop all’uso e getta. I cambiamenti climatici non aspettano”

“Coinvolgiamo i più giovani per la loro sensibilità e perché rappresentano il futuro. Temi come cambiamenti climatici e sostenibilità non possono più aspettare. Dopo i progetti estivi di pulizia delle spiagge e del mare il Distretto turistico della Costa d’Amalfi passa alle azioni per la riduzione dei rifiuti. Domani Sabato 16 alle ore 10.00 ci sarà la consegna delle borracce in tritan alle scuole di Minori. Il tritan è un materiale innovativo, riciclabile, lavabile ad alte temperature e sicuro a contatto con gli alimenti”. Lo ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori. Domani in tutte le scuole della città si consegneranno le borracce in tritan, materiale di ultima generazione.

“L’utilizzo di una borraccia in tritan che è un materiale di ultima generazione lavabile in lavastoviglie, un polimero che non contiene sostanze chimiche e tossiche ed è ecologico, resistente alle temperature – ha proseguito Reale – e per questo lavabile in lavastoviglie, ci permette di non immettere nell’ambiente ben 80 g di CO2 ogni volta che la utilizziamo”.

È un primo passo per educare i bambini e di conseguenza i cittadini alla riduzione dell’utilizzo di plastica.