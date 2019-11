Minori. Oggi consiglio comunale, ANAS conferenza servizi per galleria con Maiori. Si accellera per le Regionali in Campania. Come è noto da Napoli il Governatore De Luca ha promesso vari interventi per la Costiera amalfitana, da Positano a Vietri sul mare, fra questi anche vettori meccanici fra Agerola ad Amalfi e Ravello e Minori. Per non parlare della Circumvallazione di Amalfi. Milioni di euro a pioggia per i malpensanti per la campagna elettorale dell’ex sindaco. Ovviamente visto che il tempo passa ed è tutto fermo si accellera.

L’ANAS ha convocato la conferenza dei servizi, ma prima di parlare di lavori ci vorrà del tempo. Ma di che si tratta è stato pubblicato sulla pagina Facebook ARCAN – Salerno Cantieri&Architettura un aggiornamento sullo stato d’attuazione degli interventi rientranti nel protocollo “Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I Fase”, la cui copertura finanziaria è stata già individuata nel Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.

Nello specifico negli interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I Fase rientrano:

– Bretella stradale Amalfi, 28,4 milioni di €: ACaMIR ha da poco completato l’iter di affidamento dei servizi per la progettazione della galleria ed è in corso la stipula del contratto con la società di ingegneria aggiudicataria ( raggruppamento composto dalla perugina RPA SRL, Emilio Maiorino & Partners s.r.l. e gli svizzeri di Pini Swiss Engineers S.r.l.);

– Variante tra Maiori e Minori alla SS163 con riqualifica urbanistica della sede dismessa, 8,9 milioni di €: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto da ANAS. Il progetto di fattibilità redatto da ANAS per la variante tra Maiori e Minori, attualmente in fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Sul vecchio tracciato si prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, del tipo lungomare, che colleghi i waterfront dei due comuni costieri;

– Variante in galleria alla SS163 all’interno del comune di Praiano (località Vettica Maggiore), 300 mila €: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in corso di redazione da parte di ANAS

– Funivia Agerola-Pogerola-Amalfi, 58 milioni di € e Funivia Minori-Torello-Ravello 12,8 milioni di €: A valle della valutazioni da esperire in coordinamento con le amministrazioni comunali interessate si stabilirà l’iter procedurale

– Funivia tra Sant’Agata sui due Golfi (comune di Massalubrense) e Sorrento (stazione EAV), 400 mila €: ACaMIR è in procinto di indire la procedura di gara per l’affidamento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Anas ha convocato la Conferenza dei Servizi, chiamata ad esprimersi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento relativo alla variante in galleria sulla strada statale 163 “Amalfitana” tra i territori comunali di Minori e Maiori, ,in località Torre Mezzacapo, in provincia di Salerno.

CONSIGLIO COMUNALE OGGI

IL SINDACO

Visto l’avviso di convocazione per il Consiglio Comunale prot. N. 10747 del 22.11.2019, con il quale è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA PUBBLICA, presso l’Aula Consiliare del Municipio, per il giorno 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18:00 in prima e giorno 30 NOVEMBRE 2019 ore 18:30 in seconda convocazione, COMUNICA che l’orario della prima seduta è posticipato alle ore 19:30 del 29 novembre 2019, mentre la seconda convocazione è posticipata alle ore 20:00 del 30 novembre 2019.

Resta invariato l’ordine del giorno:

1.APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 18-10-2019;

2. BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. 267/2000- VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO;

3.MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 39 DEL 12.08.2019 AD OGGETTO <“Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016”>>. IL SINDACO

Andrea REALE