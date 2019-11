Minori per l’ambiente: domani la consegna delle borracce in tritan nelle scuole

Minori: attenzione per l’ambiente. Si coinvolgono i più giovani per la loro sensibilità e perché rappresentano il futuro. Dopo i progetti estivi di pulizia delle spiagge e del mare il Distretto turistico della Costa d’Amalfi passa alle azioni per la riduzione dei rifiuti.

Domani, Sabato 16, alle ore 10.00 ci sarà la consegna delle borracce in tritan alle scuole di Minori. Il tritan è un materiale innovativo, riciclabile, lavabile ad alte temperature e sicuro a contatto con gli alimenti.

Quest’iniziativa “aspira a generare un cambiamento culturale e ambientale che dai più giovani riesca a coinvolgere tutti” dichiara Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi. Il progetto è stato promosso e realizzato dalla Rete per lo Sviluppo Sostenibile e Turistico della Costiera che è il braccio operativo del Distretto Turistico formato al suo interno da circa 60 imprese e dalle 14 amministrazioni comunali dei paesi della Costiera.

Nasce un grande progetto che oltre le borracce nei prossimi mesi saranno installati anche 20 erogatori dell’acqua.

È un primo passo per educare i bambini e di conseguenza i cittadini alla riduzione dell’utilizzo di plastica. È a questo scopo che è stata presentata Junker, “la App per i cittadini e i turisti che finalmente aiuterà a fare la differenziata in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori” ha dichiarato la sua ideatrice Noemi De Santis. Junker, infatti, è l’unica app in Europa che scansionando con lo smartphone il codice a barre del prodotto, indica in maniera certa e immediata il corretto contenitore della raccolta differenziata nel quale depositare il rifiuto.