Minori, la tradizione del falò e dei botti di Santa Trofimena rovinata dalla pioggia e dalle polemiche

Minori, la tradizione del falò di Santa Trofimena rovinata dalla pioggia e dalle polemiche . Le polemiche vengono sopratutto dai botti , che vengono uditi sin sopra Ravello e verso Atrani e Amalfi, polemiche e attacchi, ma è una tradizione che ha radici antiche come spiega Raffaele D’Uva

Tanto per ricordare a chi di Minori non conosce la tradizione della notte della Santa cosa sia, ripeto cosa ha detto Don Giulio durante la messa delle 06.00. Nel lontano 1793 due Minoresi scavando di notte ritrovarono le reliquie della Santa e per questo svegliarono tutto il paese festeggiando e sparando. Ricordo solo cosa sia il festeggiare questa serata, NON GIUSTIFICO GLI ATTI VANDALICI ANNESSI o l’esagerazione nello sparare, quelli vanno condannati a prescindere… È dal 1793 che si festeggia svegliando il paese, si dovrebbe solo limitare all’esagerazione dello sparare e del lamentarsi di una tradizione secolare…