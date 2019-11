Minori. Gli atleti Antonio Aceto e Giuseppe Miccio vincono la gara 14 km di Spacca Napoli

Minori. Gli atleti Antonio Aceto e Giuseppe Miccio hanno partecipato alla gara 14 km di Spacca Napoli e sono risultati primi nelle rispettive categorie. Gli auguri e i complimenti dell’intera comunità di Minori. Hanno avuto questo importante successo grazie alla loro costanza negli allenamenti perché sono coinvolti insieme ad altri giovani di Minori nell’Associazione Amici della Montagna il cui Presidente è Michele Fortezza che ringraziamo per le capacità aggregative. Cogliamo l’occasione per sollecitare Giuliano Ruocco affinché possa proporre al Comune di Minori una bella iniziativa sportiva in continuità con quelle organizzate negli anni scorsi che attirano atleti da tutto il mondo è valorizzano la Montiera Amalfitana. L’ Amministrazione Comunale.