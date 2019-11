Minori, Costiera amalfitana . Venticinque anni fa il Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo, venerava la Statua processionale di S. Trofimena e benediceva la Palma e la Croce d’oro.

Per ricordare l’evento, come fa saper il sindaco Andrea Reale a Positanonews, la stessa statua è stata esposta alla venerazione… “Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro”. Un ricordo molto forte quello del Papa Santo in Costa d’ Amalfi

Buona Domenica.