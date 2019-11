Minori in Costa d’ Amalfi festa per la Laurea di Vanessa Guzzi e Tommaso Barra . Vanessa Guzzi si è laureata in Giurisprudenza con una tesi magistrale in Diritto Commerciale all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna con il grande risultato di 110 con lode.

Tommaso Barra, già noto al Ravello Festival, conferma la vocazione musicale di Minori in Costiera amalfitana con la prova con il mandolino e la chitarra, un percorso classico, che gli ha portato al diploma triennale al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, 110/110.