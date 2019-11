Minori: Chiesa e Comune insieme per il Turismo

Bisogna, pensiamo, dire grazie alla Chiesa ed al Comune di Minori se la cittadina è continuamente all’attenzione di buona parte degli spettatori italiani, ipotetici turisti in arrivo, apparendo nella sua bellezza sulle reti televisive nazionali. Questa presenza costante giova molto alla conoscenza del sito ed al suo posizionamento nell’interessante mondo del turismo.

Ora, come anticipato, anche la Chiesa minorese contribuisce alla propaganda, a modo suo, del sito, iniziando da domenica 3 novembre. Ogni domenica verranno trasmesse su rete TV2000 e Rete quattro Mediaset sante messe dalla basilica di Santa Trofimena. La cosa che depone molto favorevolmente è la presentazione che si fa di Minori, prima della funzione religiosa, delle sue bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche.

In altri tempi, però. noi lamentavamo l’inefficacia delle apparizioni televisive in presenza di una scarsa cura del territorio comunale e del centro storico in particolare. Ma ora il Comune ha messo mano al riassetto preparandolo egregiamente in vista di una efficace stagionalizzazione e della future stagioni turistiche.

Non è mai troppo tardi, anche perché nei mesi di bassa spesso la Chiesa si sostituisce con le sue manifestazioni di fede all’estrerno della Casa del Signore