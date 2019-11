Minori. Antonio Aceto e Giuseppe Miccio: gran successo alla Maratona Spaccanapoli

Durante la giornata di ieri, domenica 3 novembre, si è tenuta la tanto attesa Maratona Spaccanapoli, corsa competitiva di 14 km organizzata da Uisp Napoli con Comune di Napoli, Coni e Sport Eventi Run. Un successo organizzativo in una giornata non semplice per le avverse condizioni meteo, che hanno costretto gli atleti a uno sforzo supplementare per portare a termine le tre prove previste sulla distanza di 14 (agonistica), 9 (non competitiva) e 5 km (camminata sportiva).

A questa manifestazione, tra gli 800 podisti partecipanti, spiccano i nomi di Antonio Aceto e Giuseppe Miccio di Minori. La redazione di Positanonews si complimenta con i due minoresi, i quali hanno ottenuto buoni posizionamenti nelle rispettive categorie.

A tal proposito, l’amministrazione comunale di Minori, pensa a proporre alcune iniziative sportive, come quelle tenute in passato, che attirano numerosi atleti da tutto il mondo.