Minori: affollata riunione programmatica. Finalmente si parla di turismo confrontandosi. Il punto di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana . Finalmente! Era da tempo, tanto tempo, che non si assisteva ad un serio incontro Comune-operatori-cittadini a Minori in costa d’ Amalfi . Ci si era disabituati con sommo rammarico.

E’ di ieri la notizia dell’assemblea nella sala del Consiglio comunale, nel corso della quale di è dibattuto di programmazione, con idee ed impressioni di tanti che hanno egregiamente supportato quanto il sindaco Andrea Reale aveva in men te di proporre, convito a priori dell’appoggio di tanti.

Dalla discussione è venuta fuori la scarsa propensioni di molti nel pensare alle “grandi opere”: il minorese chiede, e sta in parte ottenendo, il riassetto del territorio e la propensione e predisposizione all’allargamento della stagione lavorativa turistica. Ed è stata accettataq la linea di sviluppo della stagione medio-bassa, per affrontare una sicura destagionalizzazione fatta di avvenimenti adatti, di partecipazione degli operatori commerciali aperti tutto l’anno.

Già si nota un interesse profondo daparte del Comune con il programma del prossmo priodo natalizio (già immaginato ad agosto con la kermesse del GustaMinori),; con le strade del centro storico già pronte ad accogliere i turisti che, come sempre scelgono Minori per svernare, per crogiolarsi al tiepido sole autunnale ed invernale guardando un mare che difficilmente si rende “antipatico”

Il proliferare di case vacanza (da disciplinare, però)è ben sopportato dal momento che queste accolgono una particolare brnca del turismo, particolarmente straniero