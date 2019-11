Milan – Napoli, sensazioni a confronto!

Mancano 48 ore alla delicatissima sfida tra 2 squadre attualmente a caccia di punti per tentare di uscire da una situazione critica: Milan – Napoli che vede i padroni di casa a 13 punti e la voglia di rinascita, contro un avversario a 19 punti ma in piena crisi di identità.

“Ripartiamo dal centrocampo, minato da molte assenze e con Suso che dovrà essere fondamentale nel suo ruolo, per continuare a portare avanti un progetto iniziato col neo allenatore Pioli e conquistare quei punti che non siamo riusciti ad ottenere nelle ultime partite, nonostante delle buone prestazioni”. Queste le parole di Marco Russo, presidente del Milan Club Penisola Sorrentina, che guarda al futuro della squadra rossonera con speranza ma soprattutto ottimismo. “Non vince il più forte ma il più bravo”, continua, lanciando un messaggio che apre le porte ad ogni possibile risultato! “Ripartiamo da Ancelotti, De Laurentiis ed dai giocatori che devono essere sostenuti dai tifosi per ricompattare un ambiente che, nell’ultimo periodo, è stato devastato dalle critiche per presunti litigi, mancati risultati e qualche errore arbitrale di troppo”. Questo, invece, il parere di Rosario Savarese, presidente del Club Napoli Meta, che intravede col prossimo match la possibilità di capire se il team partenopeo sarà in grado di superare questo difficile periodo…A questo punto, non resta che attendere le risposte che solo lo stadio San Siro potrà dare e…che vinca “il più bravo!”