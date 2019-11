Michelin, una pioggia di stelle in Campania. Nelle costiere Ravello Fauto di Pan e Amalfi Glicine, escono Positano Sirenuse e Massa Relais Blu Le Stelle Michelin, il prestigioso riconoscimento per gli chef e i loro ristoranti, sono state assegnate oggi al Teatro Municipale di Piacenza. Ecco la «Michelin star revelation», l’attesissimo «pagellone» nell’anno in cui la Guida Michelin festeggia il 65esimo compleanno. Tra le principali novità, il neo-tristellato Enrico Bartolini al Mudec di Milano, e due nuovi Due Stelle Michelin: Glam di Enrico Bartolini a Venezia, e La Madernessa di Michelangelo Mammoliti, nel cuneese. Perdono una stella, scendendo da due a una, Al sorriso di Soriso (No), Locanda Don Serafino a Ragusa, Vissani a Baschi (Tr) e Locanda Margon a Ravina (Tn). Enrico Bartolini del Mudec a Milano è il nuovo tre stelle Michelin. Tutti confermati i dieci al top della guida 2019. Milano entra così nel gotha della ristorazione italiana. La guida Michelin Italia 2020 ha premiato 11 ristoranti con tre stelle Michelin, 35 locali hanno ricevuto due stelle, e a 328 è stata assegnata una stella per un totale di 374 ristoranti stellati. In Costiera amalfitana e Penisola sorrentina i cambi sono quelli detti sopra, tutti confermati gli altri.

I PREMI SPECIALI

Premio Michelin Passion for Wine 2020 Rino Billia Le Petit Restaurant

Premio Michelin 2020 per Servizio di Sala a Sara Orlanado della Locanda di Orta San Giulio

Premio Michelin 2020 Chef Mentor a Gennaro Esposito, del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense

Premio Michelin Giovane Chef a Davide Puleio del ristorante L’Alchimia di Milano