Michele Vitiello nominato nell\'Ufficio Legislativo del Consiglio Nazionale Giovani.

Michele Vitiello affida a un post di facebook i ringraziamenti per la nomina nell’ufficio legislativo del consiglio nazionale dei giovani, sottoscritta dalla Presidente Maria Cristina Pisani.

Il Consiglio Nazionale dei Giovani è l’organo consultivo, istituito con la legge di bilancio 2019, cui è demandata la rappresentanza dei giovani italiani nella interlocuzione con le Istituzioni, per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta il suo interlocutore principale.

“Sono lieta di comunicarti che su mia proposta” scrive Pisani ” il Consiglio di Presidenza ha proceduto a nominarti componente dell’Ufficio Legislativo del Consiglio Nazionale dei Giovani”

Vitiello ha postato la foto della lettera ricevuta, aggiungendo:

“Voglio ringraziare la Presidente Maria Cristina Pisani, ed i componenti del Consiglio di Presidenza, perché col loro lavoro stanno percorrendo la difficile strada del pluralismo, ascoltando le diverse sensibilità dei giovani italiani, offrendo a tutte le parti pari opportunità.

Questo è un piccolo risultato anche per Forza Italia Giovani, ma soprattutto rappresenta un grande impegno, in cui il nostro Commissario Nazionale Marco Bestetti ha da subito creduto, coordinando un eccellente lavoro di squadra. Vogliamo offrire il nostro contributo, nel confronto paritetico con gli altri, per proporre soluzioni ai problemi che riguardano i giovani italiani. E ora, come sempre, da subito a lavoro” conclude Vitiello.