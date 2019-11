Meta. Via Cristoforo Colombo: crolla parete di uno stabile causa vento

Il maltempo e le intemperie sembrano non darci tregua, neanche dopo la tragedia di Venezia inondata. Durante la scorsa notte a Meta, in Via Cristoforo Colombo si è verificato un considerevole crollo di calcinacci dalla parete di un edificio. Si suppone che la causa del crollo sia il forte vento, che correlato alle terribili piogge dei giorni scorsi, ha reso fragile la parete del suddetto stabile in Via Cristoforo Colombo, che probabilmente già presentava qualche fragilità. Fortunatamente poiché è accaduto ad un orario insolito, non vi erano passanti al momento del crollo, quindi i cittadini sono rimasti illesi. Resta comunque il pericolo che ciò possa accadere nuovamente, mettendo a rischio l’incolumità di chi si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato.