Meta , Sorrento. Rimosso lo smottamento per Alberi dal Petrale si passa solo a piedi . Positanonews ieri in tempo reale ha riportato il crollo di una macera, col lo smottamento del terreno e del muro di contenimento sulla sede stradale che collega la penisola sorrentina con la zona alta di Meta e di Vico Equense. Una arteria fondamentale con un disagio non indifferente. Sul posto ieri c’era anche il sindaco Peppe Tito e il proprietario del terreno che ha attivato subito la ditta, ma ci vorrà ancora qualche giorno per poter rendere transitabile la strada . Vi terremo aggiornati.