Meta, Sorrento. Rafforzamento della scogliera fino Alimuri, finanziamenti da Napoli . Lo fa sapere con un post Peppe Tito, sindaco di Meta, rappresentante nel consiglio dell’ex provincia della Campania. Speriamo bene, vista l’erosione avuta negli anni

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha approvato una proposta di variazione di bilancio, da sottoporre al Consiglio Metropolitano per finanziare attraverso un trasferimento di risorse, la realizzazione del progetto di “Rafforzamento della scogliera di protezione della strada di collegamento tra le marine di Meta e Alimuri nel Comune di Meta di Sorrento.

Il costo complessivo previsto per l’opera è di € 70.395,38.

L’intervento si inquadra nelle opere di difesa costiera, di competenza della Città metropolitana e mira a contrastare il fenomeno dell’erosione marina che nel corso degli anni ha causato un fenomeno di svuotamento dell’imbasamento con il relativo scivolamento della scarpata e indebolimento della protezione della passeggiata.

Le opere previste fanno parte della politica operata dalla Città Metropolitana anche con la definizione del Piano Strategico Metropolitano che prevede la messa in sicurezza delle coste e degli abitati costieri e di contrasto al dissesto idrogeologico delle aree della Città Metropolitana