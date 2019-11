Meta, Sorrento. Presunto stupro a turista inglese, la parola alla difesa ESCLUSIVA

Meta, Sorrento. Continua ad andare avanti il processo nel Tribunale di Torre Annunziata ( Napoli ) sul presunto stupro ad una turista inglese da parte dei dipendenti dell’albergo Alimuri. Fra colpi di scena, fra cui l’assenza di droga nell’ultima perizia fatta , e risalto dato all’accusa, che giornalisticamente viene sempre messo più in evidenza dai media, noi di Positanonews vogliamo dar spazio alle tesi difensive .

Per le difese, hanno parlato i difensori di Fabio De Virgilio, avvocati Mariorosario Romaniello ed Alfredo Romaniello.

Ha iniziato il primo, sottolineando in primo luogo come, contrariamente a quanto affermato da PM e parte civile, le dichiarazioni rese dalla parte offesa fossero tutt’altro che coerenti, così come i suoi comportamenti. Ed infatti non risulta che avesse da subito denunciato lo stupro, ma all’inizio aveva genericamente parlato di un’aggressione. Inoltre appare inspiegabile il motivo per cui, nonostante gli fosse stato offerto sostegno, abbia deciso di non denunciare subito in Italia ma farlo solo una volta rientrata in Inghilterra, perdendo così giorni preziosi per gli accertamenti; così come non si comprende perché non si sia voluta recare subito in ospedale per le relative cure o per fare prelievi di sangue ed urine che, nella immediatezza dei fatti, avrebbero consentito di verificare con maggiore certezza la presenza di sostanze stupefacenti, Tutto ciò fa pensare che la stessa non volesse che c fossero questi risultati certi.

Ancora, risulta assai poco chiaro il suo comportamento con la figlia, che ha abbandonato nel bagno mentre stava male; comportamento giustificato solo dalla sua voglia di andare a divertirsi. In generale, la signora ha ripercorso i fatti utilizzando descrizioni e linguaggio che si ritrovano pressoché identici nelle descrizioni romanzate di questa tipologia di violenza, come stesse scrivendo un romanzo di fantasia, cosa cui è avvezza, essendo scrittrice di romanzi a sfondo sessuale.

Quanto alla presunta somministrazione di sostanze stupefacenti, viene sottolineato come non solo la stessa sarebbe stata assai complicata, poiché i cocktail erano preparati a vista, ma soprattutto, nonostante ricerche fatte anche con unità cinofile e perquisizioni minuziose, non risulta che gli imputati abbiano mai posseduto droga. Ed allora per credere alle accuse della parte offesa occorre solo un atto di fede.

L’avv. Alfredo Romaniello invece, dopo aver evidenziato errori nella ricostruzione dei fatti proposta dal PM e dalla parte civile, ha sottolineato come il racconto della parte offesa non fosse affatto coerente né intrinsecamente né estrinsecamente. Ed infatti diverse sono le incongruenze nel racconto riportato, ma soprattutto in sede di incidente probatorio, la parte offesa ha più volte mentito sulle circostanze personali che intendeva tenere nascoste, quali l’aver preso sostanze psicotrope in passato, l’aver subito abusi sessuali nella propria vita ed il fatto di essere autrice di romanzi a sfondo pedopornografico, mostrando quindi propensione a mentire davanti all’autorità; a differenza degli imputati, che si sono sempre dimostrati più che collaborativi e si sono comportati come chi non ha nulla da nascondere, ammettendo sin dal principio il rapporto sessuale consensuale.

Nemmeno le dichiarazioni della figlia della parte offesa confermano quelle di quest’ultima, giacché la stessa non appare affatto come una persona incapace di parlare e di rendersi conto di dove sia, come lei si è descritta, ma appariva anzi loquace e dedita a flirtare con il personale, circostanza confermata anche da altri testimoni.

La tesi dell’accusa non trova inoltre alcun riscontro probatorio: non è stata trovata alcuna prova di un accordo tra gli imputati per perpetrare una violenza nonostante il sequestro di cellulari e dispositivi informativi e continue intercettazioni. Il comportamento degli stessi inoltre appare lontano da quello di violentatori: nonostante avessero segni di riconoscimento e fossero identificabili poiché lavoravano nella stessa struttura, gli stessi non si sono mai preoccupati di nascondere la loro identità, ma anzi si sono fatti fotografare e a fine serata l’hanno addirittura accompagnata in camera. De Virgilio e Miniero, poi, nel corso del rapporto sessuale, si sono più volte fermati quando la parte offesa ha manifestato la voglia di fermarsi o cambiare pratica, sino ad interrompersi quando la stessa ha manifestato tale volontà. Quest’ultima, per altro, è stata con loro pienamente partecipativa, scegliendo le pratiche sessuali da fare e chiedendo, alla fine del rapporto, ai suoi partner se il rapporto fosse piaciuto. Anche la teoria che il branco avesse in qualche modo puntato la donna, sapendo che era la sua ultima sera, è stata smentita dal fatto che il personale non poteva conoscerla, poiché per sua ammissione era la prima volta che si recava al bar; per la medesima ragione, nessuno poteva prevedere che vi si sarebbe recata la prima volta proprio quella sera. Né può ritenersi che i baristi potessero sapere, in un hotel pieno di persone che cambiavano ogni settimana o più, quando ciascun ospite andasse via.

Le chat ritrovate (delle quali è mancata analisi contestuale, per capire esattamente quale fosse il contesto di quei discorsi), cui per altro il De Virgilio è del tutto estraneo, non fanno riferimento ad alcuna violenza, ma sono solo goliardica descrizione del rapporto sessuale stesso.

L’altro grande punto fermo dell’accusa, ossia la somministrazione di benzodiazepine, è stata clamorosamente smentita dalla prof.ssa Strano Rossi, la quale, pur non potendola escludere del tutto a causa dell’infinità variabilità presente in natura, ha definito altamente improbabile l’assunzione di benzodiazepine la sera dei fatti a causa dell’assenza nelle urine di alcuni metaboliti delle stesse che si sarebbero dovuti trovare. Inoltre l’assenza del metabolita del flumitrazepam anche nei capelli appare scientificamente difficile da spiegare, tanto che l’esperta ipotizza una possibile contaminazione esterna. Non ultimo, la scelta di effettuare il taglio di capelli a sei mesi dal fatto, unitamente al mancato rispetto delle linee guida internazionali nel taglio dei capelli da parte del consulente del Pm Prof.ssa Borriello, aumenta il margine d’errore anche per quel che concerne l’individuazione del periodo di positività della matrice cheratinica, che potrebbe quindi anche non ricomprendere la data dei fatti. Il che dimostra che, contrariamente a quanto affermato nella relazione della prof.ssa Borriello, caratterizzata da grossolani errori, non solo non vi è prova dell’assunzione di benzodiazepine la notte fra il 6 ed il 7 ottobre 2016, ma la stessa va sostanzialmente esclusa. Senza dimenticare che la prof.ssa Borriello ha trovato anche una traccia di altra benzodiazepina, il Temazepam, che viene però espulsa entro 8-10 ore dall’assunzione (il campione è stato preso ad oltre 30 ore dai fatti) e dunque non è compatibile con l’assunzione di droghe la sera dei fatti (anche se la consulente del PM ha prima detto che la presenza della sostanza era certa e poi, resasi conto dell’incongruenza temporale, ha sottolineato che essendo in quantità minima non può essere tenuta in considerazione).

Nemmeno la sintomatologia riportata dalla parte offesa appare conforme a quella di chi è sotto effetto di benzodiazepine: ed infatti, nonostante le frasi da romanzo, la parte offesa non perde mai conoscenza, appare sempre presente a se stessa (tanto da riuscire a rintracciare la figlia nel bagno che stava male e darle le chiavi per farla tornare in camera o notare la fede al dito di uno dei suoi partner o riconoscere persone e particolari), deambula autonomamente e non presenta nemmeno estraneità ed indifferenza verso le pratiche sessuale (tanto da scegliere quelle che preferiva e decidere di interrompersi ad un certo punto).Ma soprattutto la descrizione minuziosa dei fatti, di particolari e di tutto quanto le accadeva mostra l’assenza di un sintomo fondamentale, ossia l’amnesia anterograda, che porta in genere le vittime di violenze sessuali con benzodiazepine a non ricordare neppure di aver avuto rapporti sessuali.

Né può ritenersi che la parte offesa fosse sotto effetto di alcol, ciò perché in dibattimento è risultato che l’alcol assunto era molto meno di quello dichiarato all’inizio, perché non vi sono dati scientifici che mostrano uno stato di ubriachezza e perché la stessa parte offesa ha dichiarato, anche a distanza di tempo, di conoscere le reazioni del suo corpo all’ubriachezza e di escludere di essere ubriaca.

Va ricordato che l’infermiera che ha visitato la parte offesa in Inghilterra ha detto di non poter affermare che i segni rinvenuti sul corpo della stessa fossero ascrivibili a violenze; e che la stessa parte offesa ha dichiarato che il rapportoavuto con De Virgilio e Miniero fu del tutto consensuale, ma il consenso sarebbe stato estorto con la droga. Ma in assenza di sostanze atte ad alterare il consenso, lo stesso rapporto non può che considerarsi consensuale.