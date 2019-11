Meta. Processo per stupro nessuna presenza di droga , la difesa contrattacca.

Meta , Sorrento . Processo per stupro nessuna presenza di droga , la difesa contrattacca. La perizia in ESCLUSIVA. La vicenda processuale così come descritta oggi non tiene sufficientemente conto delle tesi difensive dei ragazzi accusati dello stupro della turista inglese . Migliaia di documenti da vagliare, ma sopratutto due circostanze , la perizia, che alleghiamo in esclusiva noi di Positanonews, e la mancanza di riferimenti alla droga che avrebbe messo in condizioni di incoscienza la donna inglese. Questo cambierebbe, e di molto, il profilo accusatorio nei confronti dei ragazzi. Cerchiamo coi mezzi scarsi che abbiamo di essere imparziali . Alleghiamo la perizia tossicologica della Prof.ssa Sabina Strano Rossi discussa in data 11.11.2019. Una perizia che ha una valenza particolare perchè richiesta dalla stessa magistratura di Torre Annunziata ( Napoli ) , dove si tiene il processo. Approfondiremo con altri articoli la vicenda che ha sconvolto la penisola sorrentina nel rispetto di tutti e sopratutto della verità data possibilmente in modo non di parte.

