Meta, prevenzione e cura dell’asma con l’esame spirometrico in Farmacia Elifani

La Farmacia Elifani è da anni conosciuta ed apprezzata per l’immensa cordialità e disponibilità verso i pazienti, mettendo a disposizione sempre tutti gli strumenti necessari per la prevenzione e cura di patologie e disturbi che ci affliggono quotidianamente, come l’asma, la cui situazione si può monitorare tramite l’esame di spirometria.

In particolare, la spirometria sarebbe indicata in quei Pazienti che lamentano tosse persistente, che sono già in cura per patologie polmonari o per chi semplicemente percepisce una sensazione di continuo affanno non solo sotto sforzo, ma anche durante lo svolgimento delle semplici azioni quotidiane .

Il paziente è collegato ad un apparecchio, chiamato spirometro, attraverso un boccaglio e, seguendo le istruzioni del medico, procede ad eseguire una serie di manovre particolari, tra cui quella di riempire profondamente i polmoni d’aria per poi espirare con forza fino al loro completo svuotamento.

Lo spirometro “disegna” questa ed altre manovre attraverso un apposito tracciato, analizzando il flusso d’aria per mezzo di un programma software che determina i valori dei parametri rilevati dalla spirometria.

Dunque, presso la Farmacia Elifani di Meta (Na) il paziente può effettuare la spirometria e conoscere il risultato entro 24 ore, mediante referto erogato in telemedicina. È possibile prenotare l’esame al costo di € 35, chiamando il numero 0818786605, oppure recandosi direttamente in farmacia, dove uno dei cordialissimi farmacisti sarà a vostra completa disposizione.