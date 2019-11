Meta piange la scomparsa di Alfonso Arpino, aveva 85 anni e tutti lo conoscevano come Mast’Alfonso

Meta. All’età di 85 anni, nell’Ospedale civile di Sorrento, è venuto a mancare Alfonso Arpino, da tutti conosciuto come Mast’Alfonso. A darne il doloroso annuncio i figli Natale, Orlando, Giulio, Aniello, Francesco, Antonietta ed Imma, le nuore, il genero, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. Il rito funebre sarà celebrato domani venerdì 15 novembre alle ore 10.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il lutto che li ha colpiti.