Meta. Malore per Federico, il 22enne sfrattato di casa di cui Positanonews si è interessato. Non dimentichiamoci di lui

Meta. Tutti ricordiamo il 22enne Federico e la sua difficile storia. Noi di Positanonews abbiamo preso a cuore la sua situazione dall’inizio lanciando vari appelli affinché venisse aiutato. Federico, dopo essere stato sfrattato dalla casa in cui si trovava, si è ritrovato a dormire per strada ma poi l’intervento del primo cittadino metese Giuseppe Tito è stato fondamentale per riuscire a trovargli una collocazione provvisoria. La sua situazione però è ancora estremamente difficile, abbandonato dal padre e da tutti. Ed ora il ragazzo ha avuto un malore e si trova ricoverato in ospedale per le cure del caso. Nel frattempo i Carabinieri starebbero anche indagando su eventuali responsabilità dei genitori. La madre si è fatta vedere dando un minimo di assistenza ma non può ospitarlo, mentre il padre resta completamente assente. Federico rimane comunque da solo e necessita di aiuto ed assistenza, soprattutto di un posto dove dormire. Siamo sicuri che la generosità e solidarietà dei cittadini della penisola sorrentina si farà sentire cercando di aiutare il 22enne che versa in una situazione di estrema difficoltà.