Meta. Le intense precipitazioni piovose che da questa mattina si stanno abbattendo sulla penisola sorrentina hanno provocato una frana sulla strada che conduce ad Alberi. Il dissesto si è verificato all’altezza del terzo semaforo a scendere e l’arteria è chiusa al transito veicolare e pedonale in attesa di ripristinare la sicurezza. Sul posto è immediatamente intervenuto il primo cittadino Giuseppe Tito per verificare in prima persona la situazione. Anche noi di Positanonews siamo sul luogo della frana per seguire l’evolversi della vicenda.

di 8 Galleria fotografica Meta. Frana ad Alberi