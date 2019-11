Meta, comune Plastic Free in Penisola. Ma intanto la GORI sotto accusa

Meta, Sorrento. Dopo la Costiera amalfitana, che ha già distribuito le borracce da tempo fra Positano, Praiano e Amalfi, anche in Penisola sorrentina comincia la distribuzione. Questa mattina, presso l’Istituto comprensivo “Buonocore – Fienga”, è avvenuta la distribuzione delle borraccine ecosostenibili di Gori destinate a tutti i bimbi della scuola primaria, al fine di limitare l’utilizzo della plastica monouso (VIDEO). La campagna si sensibilizzazione verso l’ambiente, deve partire proprio dalle scuole per poter educare le generazioni future e metterli in guardia verso i cambiamenti che l’inquinamento sta apportando al Pianeta intero. In Campania già sono diversi i Comuni che stanno aderendo, ma in Penisola, Meta è stato il precursore. Concludiamo con i complimenti all’amministrazione metese, augurandoci che sia di esempio per le altre.

Ma intanto suo social continuano le accuse alla GORI per le acque bianche e le condotte