Meta, il Comune investe in sicurezza: pronte altre videocamere per videsorveglianza

Il Comune di Meta investe sulla sicurezza. L’amministrazione, infatti, ha deciso di ampliare il sistema di videosorveglianza già in essere sul territorio comunale, questo per garantire al massimo vigilanza e sicurezza sul territorio.

Come si legge, fra gli interventi ritenuti prioritari si è ritenuto dare precedenza assoluta ad alcune zone, oggetto di atti vandalici e di micro delinquenza nei mesi scorsi, e deposito di rifiuti ingombranti e non, al di fuori dei siti predisposti, denunciati anche da diversi cittadini, in particolare nelle aree annesse alla casetta dell’acqua sita in via M. Ruggiero.

Si è, inoltre, ritenuto necessario procedere ad una copertura, per ovvie ragioni logistiche e di sicurezza, dell’ingresso della struttura di proprietà comunale in via del Lauro, dove, oltre ad ospitare gli uffici e gli ambulatori dell’ASL, insistono il comando di Polizia Municipale e gli uffici della Locale Stazione della Capitaneria di Porto.

Coperta anche l’area di piazza Casale. In totale si parla di 5 telecamere per una spesa di circa 7400 euro.