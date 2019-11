Meta, alla Farmacia Elifani il referto dell’elettrocardiogramma in quindici minuti

L’elettrocardiogramma, o ECG, è un esame diagnostico erogato attraverso l’elettrocardiografo, che prevede l’utilizzo di uno strumento capace di registrare e riportare graficamente il ritmo e l’attività elettrica del cuore. E’ possibile effettuare il suddetto esame anche in farmacia, ad esempio la Farmacia Elifani a Meta, che fornisce il referto in soli quindici minuti.

L’elettrocardiogramma permette al cardiologo di rilevare:

La presenza di aritmie cardiache .

. Un’ischemia o un infarto del miocardio , probabilmente secondario a un restringimento o a un’occlusione completa delle arterie coronarie del cuore (N.B: infarto del miocardio e attacco di cuore sono sinonimi).

, probabilmente secondario a un restringimento o a un’occlusione completa delle arterie coronarie del cuore (N.B: infarto del miocardio e attacco di cuore sono sinonimi). La presenza di alterazioni strutturali delle cavità cardiache, atri e/o ventricoli.

delle cavità cardiache, atri e/o ventricoli. Gli esiti di un precedente attacco di cuore.

di un precedente attacco di cuore. La presenza di condizioni cardiache , caratterizzate da un’alterazione della conduzione elettrica. Alcuni esempi di queste condizioni cardiache sono: la sindrome del QT lungo e i blocchi di branca (destra o sinistra).

, caratterizzate da un’alterazione della conduzione elettrica. Alcuni esempi di queste condizioni cardiache sono: la sindrome del QT lungo e i blocchi di branca (destra o sinistra). Il funzionamento di pacemaker e dispositivi analoghi (come per esempio il defibrillatore cardioverter impiantabile), nei soggetti che ne sono chiaramente portatori.

e dispositivi analoghi (come per esempio il defibrillatore cardioverter impiantabile), nei soggetti che ne sono chiaramente portatori. Gli effetti sul cuore di quei farmaci che potrebbero alterare, in alcune circostanze, la frequenza o la conduzione elettrica del cuore.

Il farmacista – evidenzia la Farmacia Elifani -, provvede all’applicazione degli elettrodi ed effettua la registrazione dell’Ecg. In seguito, il professionista invia il tracciato elettrocardiografico in modalità telematica ad un centro servizi specializzato dove un cardiologo provvede alla refertazione. A refertazione avvenuta il responso viene inoltrato alla farmacia che dunque lo stamperà e lo renderà disponibile al paziente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0818786605 oppure recarsi direttamente presso la Farmacia Elifani, in via Angelo Cosenza 2/4 a Meta, dove i gentilissimi farmacisti saranno a vostra disposizione.