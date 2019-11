Meta, alla Farmacia Elifani arriva il nuovo servizio di monitoraggio pressorio

La Farmacia Elifani di Meta non si ferma mai in termini di innovazione e servizi offerti. Questa è la volta del servizio di holter pressorio 24 ore, ovvero il monitoraggio costante della pressione arteriosa durante le 24 ore giornaliere. L’holter pressorio è non invasivo ed indolore poichè utilizza lo stesso principio della misurazione della pressione attraverso uno strumento chiamato sfigmomanometro. L’holter pressorio permette di verificare l’esistenza o di seguire nel tempo: pressione alta (ipertensione arteriosa) instabile, pressione alta curata con farmaci, “pressione alta da camice bianco”, ossia di natura emotiva, causata dall’ansia o dall’agitazione dovuta alla esecuzione dell’esame, sintomi associati a sbalzi improvvisi e marcati della pressione arteriosa. Durante il periodo di esame, la pressione verrà misurata automaticamente ogni 15 minuti di giorno e ogni 30 minuti di notte».

Dunque, «trascorse le 24 ore, il paziente tornerà dal farmacista, il quale provvederà allo smontaggio dell’apparecchio ed invierà tramite mail i dati memorizzati al centro specialistico di telemedicina dove il cardiologo si occuperà di esporre un referto. Solitamente la risposta arriva il giorno successivo al termine dell’esame.

Il costo complessivo dell’esame è 55 € e non è necessaria la prescrizione medica, tuttavia il risultato dell’esame deve essere sottoposto all’attenzione del proprio medico curante o del cardiologo.

Per ulteriori dettagli è possibile recarsi direttamente in Farmacia Elifani a Meta (Na) oppure chiamare il numero di telefono 081 8786605.