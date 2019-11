Meta. Al via la riqualificazione del giardino di Via Flavio Gioia, dalla Città Metropolitana stanziati 600.000 euro

Meta. Il giardino di Via Flavio Gioia verrà presto riqualificato grazie ad un finanziamento della C​ittà Metropolitana di Napoli pari a 600.000 euro. Il sindaco napoletano Luigi de Magistris, infatti, questa mattina ha presentato un piano da 100 milioni di euro a favore di parchi ed aree verdi, gestione rifiuti e fognature, difesa delle coste, protezione civile, efficientamento energetico, piantumazione di nuovi alberi. Un piano che per il 2021 raggiungerà la cifra di 170 milioni ed interesserà tutti i comuni della Città ​metropolitana. E nel piano rientra anche il Parco metese che presto sarà restituito ai cittadini che avranno un posto dove trascorrere un po’ di tempo in tranquillità ed a contatto con la natura.