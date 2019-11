Medico originario di Castellammare di Stabia trovato in possesso di 50 chili di droga, pena dimezzata

Un conosciuto e stimato naturopata di 53 anni, il Dott. Sebastiano Lauritano, residente a Castel Volturno ma originario di Castellammare di Stabia, è stato condannato a dieci anni di carcere con l’accusa di essere capo e promotore di un’associazione internazionale finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il medico l’11 febbraio del 2017 venne fermato al casello autostradale di Napoli Nord dell’A1 mentre viaggiava a bordo di un’auto all’interno della quale furono rinvenuti 50 chilogrammi di sostanze stupefacenti, per la precisione 30 chili di marijuana e 20 chili di hashish. Lo scorso anno il medico fu coinvolto in un nuovo episodio criminoso e raggiunto da un decreto di fermo emesso dalla Dda di Napoli con un’operazione congiunta delle fiamme gialle di Napoli e la Guardia civil spagnola che portò all’arresto di 18 persone in Italia e 13 in Spagna. La pena complessiva inflitta in primo grado al Lauritano fu di venti anni di reclusione, mentre quella definitivamente inflitta è stata dimezzata a dieci anni.