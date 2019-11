Mauro Di Maio, portiere dell’Hilton Sorrento Palace, è stato riconfermato presidente nazionale delle Chiavi d’Oro Faipa

Importante riconoscimento per il portiere dell’Hilton Sorrento Palace Mauro Di Maio, che si riconferma presidente nazionale delle Chiavi D’oro Faipa, la Federazione delle Associazioni Italiana dei Portieri d’albergo e Front Office. La nomina è avvenuta a Napoli nell’ambito del Congresso nazionale dell’Associazione, patrocinato dall’Enit e dal comune di Napoli. Le Chiavi D’Oro Faipa nasce nel 2001 ed è una federazione di associazioni regionali che unisce i “Professionisti dell’accoglienza e dell’ospitalità italiana” e discende dalla storica tradizione dei portieri d’albergo. Ne fanno parte sia coloro che lavorano nei banchi separati di portineria e ricevimento, sia coloro che operano nei banchi unici di front desk. Nell’ambito del Congresso sono state conferiti anche i titoli di soci onorari, vicini a Le Chiavi d’Oro Faipa, riservati a Graziella Rotili, al presidente nazionale di Solidus “I Professionisti dell’ospitalità italiana” Carlo Romito, al direttore d’albergo e consulente di aziende dell’ospitalità Michele Guglielmo ed al chief financial officer al Grand hotel et de Milan & STRAFhotel Carmine Ponticorvo. A don Antonio Loffredo del Rione Sanità di Napoli è stata, invece, consegnata la targa “Vivere i valori Le Chiavi D’oro FAIPA: Amicizia, Solidarietà e Rispetto”.