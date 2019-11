Chi è Maude ‘Lores’ Bonney, alla quale oggi Google dedica un doodle speciale per il 122° anniversario dalla nascita?

Oggi, 20 novembre 2019, Google dedica un doodle speciale a Maude ‘Lores’ Bonney in occasione del 122° anniversario della sua nascita. Ma chi era Maude ‘Lores’ Bonney? Si tratta di un’aviatrice e nel 1933 fu la prima donna a percorrere da sola la tratta aerea dall’Australia all’Inghilterra. Nacque in Sudafrica, per l’esattezza a Pretoria, il 20 novembre del 1897 e, quando era ancora molto piccola, si trasferì con la sua famiglia in Australia. Nel 1928 ci fu l’incontro che le cambiò la vita, quello l’aviatore Bert Hinkler, cugino di suo marito. E da allora Maude ‘Lores’ Bonney cominciò ad appassionarsi al volo ed iniziò di nascosto a prendere delle lezioni per imparare a pilotare. Quando il marito lo scoprì le regalò il suo primo aereo, un de Havilland DH.60 Moth, chiamato “My Little Ship” con il quale ‘Lores’ Bonney fece il suo primo volo in solitaria da Brisbane (nel Queensland) a Wangaratta (nello stato di Victoria) ed impiegando ben 15 ore. Fu poi la prima donna a circumnavigare l’Australia in volo e lo fece sempre con il suo primo aereo coprendo la bellezza di 12.800 chilometri. Ma i suoi record continuano e fu anche la prima donna che dall’Australia raggiunse pilotando un aereo il Sudafrica. Ma l’impresa che più di tutte l’ha resa famosa avvenne nel 1933 quando percorse i 20.000 chilometri che separano l’Australia dall’Inghilterra. Con l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale dovette rinunciare ai suoi tanto amati voli. Morì all’età di 96 anni in Australia, era il 1994.