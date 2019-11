Pompei . Osanna ci restituisce “il presente di duemila anni fa”, illustrando con registro divulgativo ma approccio scientifico dove e come vivevano gli uomini e le donne travolti dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., cittadini di una città che non è mai morta davvero.

Una biografia dei pompeiani che passa anche per gli oggetti e per le abitudini, fino al momento fatale in cui il vulcano irrompe e immobilizza il fluire della vita.

Un libro non solo per specialisti, corredato da immagini inedite, capace di farci “ritrovare” il tempo di Pompei, un eterno quotidiano – per molti versi così simile al nostro – conservato nei secoli sotto una spessa coltre di ceneri e lapilli.

Positanonews tv presente all’evento con i suoi inviati ha riportato video, foto e intervista.