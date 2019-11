Massa Lubrense inarrestabile, vince e fa 8 su 8. Termina 1-3 a Tramonti

Partita subito in salita per la squadra di casa che dopo 11 minuti va sotto, dopo un pasticcio difensivo con il portiere. Il pari gialloverde però arriva 6 minuti più tardi con una superba punizione di Ottavio Arpino che infila Esposito. Al 37′ parziale nuovamente a favore dei massesi con Veropalumbo di testa, che traduce in rete un calcio piazzato calciato da Alfano.

Secondo tempo molto agguerrito, con tante occasioni per entrambe le squadre. Massa Lubrense pericoloso al 58′ con un palo di Marino. I nerazzurri in contropiede riescono a guadagnare un penalty nei minuti di recupero, realizzato da Gargiulo, che firma il definitivo 1-3.

I nerazzurri volano sempre più e appaiono davvero inarrestabili. I massesi volano a 24 punti a punteggi pieno, a +5 dal secondo in classifica, nonostante abbia una gara in meno. Semplicemente perfetto il ruolino di marcia che sta avendo il Massa Lubrense, che punta dritto all’obiettivo promozione. Ma la strada è ancora lunga e soprattutto guai abbassare la guardia.