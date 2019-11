Massa Lubrense, Via Campanella diventa una discarica: l’appello dei residenti

Nei prossimi 15 anni nel mondo si arriverà a produrre oltre 6 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno, con spese di gestione che raggiungeranno i 400 miliardi di dollari e danni per l’ambiente. La via d’uscita? Gestioni corrette e recupero dei materiali. Dobbiamo ricominciare, provando a ristabilire l’ordine per le situazioni come quella in foto, a Massa Lubrense, dove ogni giorno un incivile aggiunge un sacchetto ad un cumulo di rifiuti già eccessivo. Ora l’appello dei residenti della zona giunge a Positanonews, e non potevamo far altro che diffondere questa notizia affinchè si prendano provvedimenti. L’abbandono dei rifiuti crea un’innumerevole quantità di danni all’ambiente, oltre ad essere una forma di inciviltà e disprezzo nei confronti dei concittadini. Positanonews invita ad unirsi tutti contro i comportamenti scorretti che deturpano in modo inaccettabile il meraviglioso territorio della Penisola Sorrentina.