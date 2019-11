Massa Lubrense. Nel pomeriggio di oggi, a Punta Campanella, una donna altoatesina di 50 anni ha riportato una ferita da taglio ad una gamba. E’ stato necessario l’intervento del soccorso alpino speleologico territoriale e dell’elisoccorso che ha provveduto ha recuperare la ferita con il verricello per trasportarla nel punto in cui c’era ad attenderla l’ambulanza del 118 che l’ha trasferita in ospedale per ricevere tutte le cure necessarie. Fondamentale anche nell’operazione l’aiuto di alcuni locali che hanno messo a disposizione un furgoncino per facilitare lo spostamento dei soccorritori. Fortunatamente si è riusciti a portare in salvo la 50enne prima che il tempo peggiorasse come da previsioni meteo.